Empresarios del transporte pagarán sueldos y aguinaldos en cuotas

Las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros informaron que el sueldo de noviembre y el aguinaldo se abonarán en cuotas, debido a problemas financieros derivados de la liquidación de subsidios.

Los empresarios señalaron que los salarios se cancelarán en dos pagos consecutivos dentro de un plazo máximo de dos meses, mientras que el aguinaldo se fraccionará en seis cuotas, ante la imposibilidad de afrontarlo en un solo desembolso sin comprometer la continuidad operativa. Asimismo, remarcaron que la coyuntura generó un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando imposible cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales.