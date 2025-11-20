Denuncian “maniobras turbias” en la privatización de centrales nucleares

La diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Carignano, denunció “maniobras turbias” detrás del intento privatizador de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Lo hizo durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso.

“Empiezan a verse algunas maniobras turbias (por parte del Gobierno nacional) para tratar de establecer un precio mínimo de las tres centrales nucleares que pretenden privatizar”, señaló la legisladora.

Carignano se refirió al informe recibido desde el Ejecutivo nacional, que había sido solicitado por la Comisión, que detalla información sobre empresas en venta a partir de la Ley de Bases, entre ellas NA-SA. En el escrito, queda en evidencia la maniobra del Gobierno y el presidente del Tribunal de Tasaciones, Roberto Villamonte, para delegar el proceso de valuación de activos y tercerizarlo a una entidad financiera.

“La tasación solicitada y su extensión en el tiempo exceden el análisis convencional de flujos de fondos o valuación patrimonial que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, sostiene el informe. De esta manera, recomendaba convocar a un banco público para realizar la tasación.

“El TTN ya hizo dos tasaciones en el 2015 y 2017, y ahora se autoexcluyó a través de una nota firmada por el presidente del Tribunal y no el pleno, diciendo que no puede hacer la tasación y recomienda hacerla con un banco”, denunció Carignano.