Milei dio marcha atrás con el vaciamiento del INCAA

Hace tres meses, el gobierno de Javier Milei anunciaba con bombos y platillos un paso importante en el vaciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), uno de sus sueños libertarios: el avance de la privatización de CINE.AR, una de las principales plataformas de cine argentino. En aquel entonces, esgrimía el objetivo de “liberar al Estado del gasto de salarios y operación”. No obstante, luego de las críticas y de la resistencia por parte de asociaciones de actores, sindicatos y otros organismos, el Ejecutivo nacional decidió dar un giro y frenó esa decisión.

Se trata de la segunda lucha que pierde la gestión libertaria en poco tiempo, luego de ceder en el conflicto del Hospital Garrahan y otorgar una recomposición salarial a todo su personal, que significó un aumento del 61%.

La marcha atrás

A través del Decreto 821/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional decidió frenar el traslado de CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR estrenos desde el INCAA hacia la empresa Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.).

Esta resolución responde al anuncio del 7 de agosto pasado, cuando la dirección del INCAA se jactaba en redes sociales de su decisión de impulsar la privatización de CINE.AR. Se trata de una plataforma gratuita de contenidos audiovisuales nacionales, que fue creada en 2015 y que tiene más de dos millones de usuarios registrados en Argentina y en el exterior.

“Avanza la privatización de Cinear. Esta medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica”, anunciaba el INCAA en su cuenta de X.

Con el decreto conocido esta madrugada se frenó esa decisión y se estableció que las plataformas de CINE.AR “continuarán actuando en la órbita” del organismo nacional. “Que conforme expresa el nuevo interventor en su Informe del 16 de octubre de 2025 se considera desaconsejable la transferencia para su gestión”, dice la medida.

El sueño de privatizar

En marzo pasado, con el Decreto 194/2025, el Gobierno nacional había ordenado el traspaso de las plataformas de CINE.AR con el argumento de “ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.

“La transferencia de las mentadas plataformas a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal responde a la necesidad de centralizar y racionalizar la estructura de la explotación de las señales, asegurando una mayor coherencia y coordinación en el desarrollo de las políticas audiovisuales del país”, aseguraba aquel decreto.

De esta manera, CINE.AR quedaba dentro de la ex-Secretaría de Comunicación y Medios, un área que fue disuelta hace pocas semanas luego de que Manuel Adorni pasó a ser el jefe de Gabinete.