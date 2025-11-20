Provincia prepara suba del 10% en colectivos del AMBA y La Plata

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúa autorizar un aumento extraordinario del 10% en el boleto de colectivo para las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Gran La Plata, medida que podría aplicarse desde el 1° de diciembre. La propuesta se suma al mecanismo mensual ya vigente de actualización por inflación más un 2% y se encuentra en instancia de consulta ciudadana, abierta durante dos días para que usuarios y organizaciones opinen sobre el nuevo esquema tarifario.

Desde el Ministerio de Transporte, advierten que el sistema actual no logra cubrir los costos operativos y requiere un ajuste adicional. El incremento se enmarca en una revisión general del cuadro tarifario que busca equilibrar las compensaciones estatales con la recaudación de las empresas.

Hasta ahora, las tarifas se ajustaban cada mes con una fórmula que combinaba el IPC del Gran Buenos Aires y un 2% fijo, pero las autoridades reconocen que quedó por debajo del fuerte aumento de los costos del sector. Por eso, la suba extraordinaria apunta a recomponer ingresos y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

La decisión alcanzaría tanto a los servicios del AMBA como a las líneas que unen La Plata, Berisso y Ensenada, y se aplicaría sobre la tarifa plena vigente hasta noviembre, generando un salto adicional en el costo del viaje. El Gobierno provincial sostiene que la medida es necesaria para garantizar la continuidad del servicio, aunque el impacto directo recaerá en los bolsillos de los usuarios.