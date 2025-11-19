Nación liberó el precio de la yerba mate

El gobierno de Javier Milei profundizó su plan de desregulación y redujo las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La decisión ocurre en un contexto de fuerte malestar de los productores de Misiones, que amenazan con frenar la cosecha de verano por el aumento de costos y la presión de un mercado concentrado.

Desde 2002 el INYM fijaba precios mínimos para sostener la actividad, pero ahora queda impedido de dictar medidas que afecten la competencia, en línea con un gobierno que privilegia la lógica del mercado.