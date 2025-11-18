Milei estará con Trump en el sorteo del Mundial

Milei participará del evento del sorteo del Mundial 2026 de fútbol, que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington. Allí dirá presente también Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y se espera que se encuentre con su par argentino.

Desde la Casa Rosada ya confirmaron el viaje número 15 al país norteamericano por parte del mandatario libertario desde que asumió.