Milei estará con Trump en el sorteo del Mundial
Se trata del viaje número 15 del Presidente al país norteamericano.
Milei participará del evento del sorteo del Mundial 2026 de fútbol, que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington. Allí dirá presente también Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y se espera que se encuentre con su par argentino.
Desde la Casa Rosada ya confirmaron el viaje número 15 al país norteamericano por parte del mandatario libertario desde que asumió.