La CGT rechaza la reforma laboral y pide bajar impuestos

Distintas figuras de la CGT vienen advirtiendo que, si bien hay intenciones de discutir con el Gobierno nacional la reforma laboral, se van a oponer al retroceso de derechos laborales. Incluso advirtieron la posibilidad de paros y marchas.

En este camino, este domingo Jorge Sola, cotitular de la central obrera, remarcó que la discusión sobre una eventual reforma laboral se desarrolla “entre trascendidos” y sin ninguna propuesta concreta. Además, destacó que dicha discusión se lleva adelante sin participación de quienes deberían ser los protagonistas: los empleadores productivos y la fuerza de trabajo.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente sostuvo que cualquier intento de avanzar con cambios estructurales “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado”.

“Estamos evaluando, pero son todas incertidumbres; no tenemos un proyecto. Todo lo que hay son trascendidos. El Gobierno hace trascender versiones y al rato las desmiente. Así no hay posibilidad de un tratamiento serio”, sentenció.

Por otra parte, Sola expresó que a reforma urgente y decisiva para promover la inversión productiva es la tributaria, no la laboral. “Bajen los impuestos, que para eso vino este gobierno”, disparó. Al respecto, aseguró que el movimiento obrero “no sólo está para resistir, sino también para aportar soluciones”.