Nuevo aumento de colectivos en el AMBA

El Ministerio de Economía confirmó un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos nacionales que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir del lunes 17 de noviembre, el boleto mínimo pasará de $451,01 a $495 para usuarios con SUBE registrada, lo que representa una suba del 9,7%. La medida, impulsada por el ministro Luis Caputo, se enmarca en el ajuste de subsidios al transporte público y será oficializada en el Boletín Oficial.

El aumento afecta a las líneas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo y se suma a los ajustes de mayo, junio y julio, que acumularon un 21,52% en tres meses. Pese a la nueva suba, el boleto mínimo nacional seguirá siendo más barato que el de los colectivos porteños ($568,82) y provinciales ($573,09).