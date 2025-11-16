Provincia convocó a estatales para discutir aumento salarial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el llamado a los gremios que representan a los trabajadores estatales a discutir un nuevo aumento salarial en negociaciones paritaria. Se trata de un reclamo por el que venían presionando desde los sindicatos en las últimas semanas, ya que el último acuerdo había sido en agosto.

En concreto, la reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo bonaerense, ubicado en 7 entre 39 y 40, este martes a las 17.15 horas. Según confirmaron desde el Ejecutivo provincial, habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Cabe recordar que los sindicatos habían solicitado reabrir la discusión el 22 de octubre mediante una carta enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa. En aquel pedido, plantearon la necesidad de sostener una paritaria “abierta y permanente” que permita seguir la evolución de los precios sobre los ingresos estatales.

El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un incremento salarial del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.