Villarruel y Bullrich miden fuerzas en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron ayer un encuentro en el Senado de la Nación, a semanas del recambio legislativo que convertirá a la funcionaria en senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza. La reunión se produjo tras semanas de tensiones y cruces discursivos entre las funcionarias, además de las diferencias expuestas con el presidente Javier Milei.

“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señaló Villarruel, quien buscó transmitir un mensaje de distensión. La titular del Senado remarcó que “los argentinos quieren paz” y que su objetivo es generar un clima de trabajo cómodo para todos los legisladores. “Cada uno de los senadores va a tener las puertas de mi despacho abiertas”, aseguró, en un intento de mostrar apertura y colaboración.

Bullrich, por su parte, destacó la disposición de la vicepresidenta y afirmó que “se mostró colaborativa” para coordinar la agenda oficialista en la Cámara Alta. La futura jefa del bloque libertario subrayó que “tenemos la necesidad de que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, dejando en claro que su rol será clave en la estrategia parlamentaria del oficialismo.

El encuentro entre Villarruel y Bullrich busca marcar un nuevo capítulo en la relación entre dos figuras centrales del espacio libertario, en un contexto de tensiones internas y expectativas por la nueva conformación legislativa.