Caputo ratificó las bandas cambiarias

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó nuevamente cualquier posible modificación del esquema cambiario. En este camino, volvió a ratificar las actuales bandas cambiarias y que no habrá una devaluación.

A su vez, pese a las reiteradas advertencias de economistas a fines y de los pedidos del FMI, el funcionario afirmó que el actual esquema no es un problema para la acumulación de reservas.