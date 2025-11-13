Caputo anticipa reforma laboral y enfría cambios tributarios

Luis Caputo presentó en la Conferencia Anual de FIEL las claves de la reforma laboral que el Gobierno busca discutir en sesiones extraordinarias. El ministro de Economía detalló tres ejes: reducción de cargas patronales con reemplazo del fondo de cese obligatorio, mayores deducciones en Ganancias para personas físicas y un nuevo régimen de incentivo al empleo.

La propuesta se inscribe en la agenda reformista oficial, aunque Caputo reconoció que la reforma tributaria deberá esperar. Señaló que impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, las retenciones y Ganancias empresariales son “distorsivos”, pero admitió que su eliminación inmediata resultaría inviable por el peso en la recaudación. Con tono cauteloso, el ministro advirtió que avanzar ahora rompería “el ancla fiscal”, por lo que los cambios se limitarán a simplificaciones graduales.

El mensaje dejó en claro que el corazón de la estrategia oficial está en la flexibilización laboral, mientras la reforma tributaria se posterga, reflejando las tensiones entre la promesa de alivio al sector privado y la necesidad de sostener ingresos fiscales.