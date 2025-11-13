Sileoni cuestionó la desregulación escolar y denunció abandono educativo

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, cuestionó el decreto del Gobierno nacional que desregula las cuotas de los colegios privados y lo calificó como “efectista”. Según explicó, la medida impacta únicamente en las instituciones que no reciben subvención estatal, que ya funcionaban sin tope en sus aranceles.

En declaraciones radiales, Sileoni recordó que de las 6.000 escuelas privadas de la Provincia, cerca de 4.200 cuentan con aportes del Estado bonaerense que cubren entre el 40% y el 60% de los sueldos docentes, mientras que las restantes operan bajo la lógica de mercado. Según el funcionario, el decreto no introduce transformaciones de fondo, sino que altera los plazos de fijación de matrículas y cuotas, un esquema que en un escenario inflacionario resulta problemático, ya que exige definir precios con medio año de antelación.

Sileoni advirtió que la medida es una “paradoja”, porque mientras Nación se retira y celebra ese retiro, las provincias y municipios deben asumir mayores responsabilidades. En ese sentido, señaló que el abandono del Estado nacional en materia educativa se refleja en la falta de libros, tecnología y recursos para formación docente. Con tono crítico, apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de desinterés por la educación pública y de priorizar viajes al exterior antes que visitar escuelas.

Para Sileoni, el decreto confirma una política de desinversión y abandono que deja a las jurisdicciones subnacionales frente a un desafío creciente.