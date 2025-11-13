Bianco reclamó a Santilli fondos adeudados y obras paralizadas

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó formalmente una reunión con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar los fondos coparticipables que la gestión de Javier Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires.

El pedido, acompañado por un documento oficial y difundido en redes sociales, apunta también a que Nación retome las más de mil obras públicas que, según Bianco, fueron “abandonadas” en el territorio bonaerense. La solicitud plantea que esos recursos y proyectos son centrales para el desarrollo y el bienestar de millones de bonaerenses, y que resulta indispensable un intercambio directo para conocer el estado actual y las perspectivas de resolución.

El reclamo se produce en un contexto de tensión creciente entre la administración provincial y el Gobierno nacional, que ha recortado transferencias y paralizado obras en varios distritos. Bianco subrayó que el oficialismo nacional debe dar señales de responsabilidad institucional y que la falta de fondos compromete servicios básicos y la infraestructura provincial.

Santilli, por su parte, se limitó a responder brevemente desde sus redes sociales y señaló que “tomó nota” de la solicitud. “¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, escribió al replicar la publicación de Bianco.

La reunión se presenta como una prueba de fuego para el nuevo ministro, que deberá atender un planteo que combina urgencia financiera y disputa política.