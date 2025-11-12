Bessent confirmó la activación del swap y que EE UU “salió ganando”

Donald Trump atraviesa una de sus peores crisis al frente del gobierno de Estados Unidos. Al cierre gubernamental (shutdown) más largo de la historia y a la traición de su propio partido en el Congreso, se le suma la falta de liquidez para afrontar pagos y responsabilidades. Tan delicada es la situación que debió pedir a la Corte Suprema suspender la ayuda social a casi 42 millones de estadounidenses.

Al mismo tiempo que sucede esto, su secretario de Tesoro, Scott Bessent, confirmó lo que el mercado sospechaba: la activación de una parte del swap de 20.000 millones de dólares por parte de la Argentina. Ante la duda de por qué el gobierno estadounidense pondría dinero para salvar a un país extranjero, el funcionario de Trump reveló lo que Luis Caputo busca callar: que la administración norteamericana ganó dinero en el acuerdo con el gobierno argentino.

Ante este panorama, se aleja la posibilidad de una eventual ayuda directa de Estados Unidos a Javier Milei como fue anunciada antes de las elecciones.

Bessent desenmascaró a Caputo

En una entrevista televisiva brindada el lunes por la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, evitó hablar del swap con Estados Unidos por estar “bajo un tratado de confidencialidad”. No obstante, lanzó una mentira: “Todavía no lo tocamos”.

La frase fue rápidamente desmentida este martes por el mismísimo Bessent. También durante una entrevista televisiva, el secretario del Tesoro estadounidense firmó que el Gobierno argentino activó “una pequeña cantidad” del swap de 20 mil millones de dólares, por lo que Estados Unidos obtuvo ganancia.

El funcionario fue consultado sobre por qué Trump ejecutó un rescate financiero hacia la Argentina. Bessent respondió: “¿Por qué lo llamas un rescate? En un rescate uno no gana plata, nosotros ganamos plata”. “Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica. Estabilizando las economías y ganando dinero, es un gran negocio para los estadounidenses”, agregó.

Los detalles del regalo a EE UU

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el mercado ya sospechaba la activación del swap con Estados Unidos debido a que las reservas netas del Banco Central (BCRA) podrían haber tocado niveles preocupantes, en torno a los 12.000 millones de dólares negativos.

El movimiento fue adelantado a partir de la información sobre tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEGs, la moneda del FMI): el balance semanal del BCRA correspondiente al 31 de octubre incluyó señales de la activación del swap, ya que reflejó un aumento en las tenencias argentinas de DEGs y una merma similar en las de Estados Unidos.

“Se supone que se usaron 2.700 millones de dólares para compensar al Tesoro de Estados Unidos por los dólares que gastó en la previa de la elección. Entonces, esos dólares no están en las reservas brutas, pero se convirtieron en deuda del Banco Central, por eso restan”, explicó el economista Federico Machado de Economía Open.

En este sentido, según los operadores del mercado, el dinero que “invirtió” Bessent previo a las elecciones es entre 1.800 y 1.900 millones de dólares. La ganancia fue jugosa. A eso se suma que días atrás se sospechaba de un bono especial emitido por el BCRA con clausuras secretas para resguardar los pesos invertidos por el funcionario estadounidense.

Todas estas operaciones se dan en un contexto donde Caputo y su equipo económico no brindan información al respecto, cuando si deberían al ser de carácter público.

La crisis de Trump

Con estas revelaciones, cobra más sentido que la mayoría de los anuncios, casi diarios, previo a las elecciones del 26 de octubre fueron solo eso: anuncios. Si bien se está avanzado en un acuerdo comercial (habrá que ver que tan beneficioso es para Argentina) y el swap de 20 mil millones de dólares sirvió para brindar estabilidad cambiaria, también se había anunciado más opciones de ayuda económica. La más contundente era una línea directa de crédito por otros 20 mil millones.

El salvataje a Milei tuvo su costo para Trump. Le llovieron críticas no solo de legisladores opositores, sino también de su propio partido, e incluso de sectores que siempre lo apoyaron como los farmers del centro del país. Es que, ante tantos problemas a resolver en Estados Unidos, ¿por qué gastar en ayudar a un país extranjero? Por eso, las declaraciones de Bessent son para justificar esa acción y despejar dudas, aunque golpean a Milei y Caputo.

Ahora bien, todo indica que Trump dejará de ayudar a su aliado. A las críticas que recibió en su momento, se le suma una delicada crisis política e institucional: Estados Unidos vivió un shutdown de 42 días, el más largo de su historia. Se trata de una parálisis gubernamental debido a la incapacidad de sus dos partidos (demócratas y republicanos) de llegar a un consenso sobre el presupuesto del Gobierno. Esto generó un impacto gigante: más de un millón de empleados federales sin cobrar su sueldo, miles de vuelos cancelados, entre otras cuestiones.

No obstante, habrían alcanzado un acuerdo luego que ocho demócratas rompieron con la postura de su partido y se unieron a los republicanos en la votación del lunes. Ante el feriado del martes, el fin del shutdown se definirá hoy. Eso sí, para alcanzar el consenso, el Partido Republicado traicionó a Trump y le concedió ciertas cuestiones que el Presidente estadounidense no quería ceder, como la prórroga de los subsidios al seguro médico que expiran a fin de año.

En este contexto, la administración de Trump comenzó una batalla judicial para suspender el pago de los cupones alimenticios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Se trata de una ayuda social para casi 42 millones de estadounidense que Trump quiere ajustar. Si no tiene la intención de “gastar” para alimentar a su propia población, ¿por qué gastaría en ayudar a Milei? La mentira se va acabando.