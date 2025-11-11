La Provincia presentó una reducción del impuesto automotor

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, acompañó a Carlos Bianco en la conferencia de prensa para explicar algunos lineamientos de la Ley Impositiva 2026 enviada por el gobierno de Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense. En ese sentido, sostuvo que, de aprobarse, el próximo año “tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos de patente”.

Esta reducción se debe a una reformulación de las tablas que se utilizan para medir cuánto debe pagar cada propietario de vehículo de impuesto automotor. Según Girard, esta nueva fórmula “recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”. Además, agregó que se tomarán los precios de los automotores a noviembre de este año, por lo que si hay un aumento de la valuación fiscal (por una devaluación, por ejemplo) no impactará en el valor final del impuesto.

Asimismo, el director de ARBA informó que en 2026 el impuesto automotor se pagará en diez cuotas (en lugar de en cinco como hasta ahora), y la primera se abonará en marzo. Con esto se busca brindarles a las familias una mayor previsibilidad a la hora de organizar sus economías. A su vez, la alícuota mínima será del 1% y la máxima del 4,5%, lo que ubica a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país, según Girard.