Nuevo récord de cheques rechazados por falta de fondos

El Instituto Argentina Grande (IAG) elaboró un informe en base a los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que da cuenta el crecimiento de una problemática acuciante desde que Javier Milei es presidente: el endeudamiento familiar.

Al aumento de la morosidad y el uso de la tarjeta de crédito para el consumo del mes en el supermercado, el trabajo del Instituto sumó un nuevo dato. Durante septiembre se rechazaron 92.535 pagos realizados por cheque por falta de fondos. Se trata de la máxima cifra desde junio de 2020, año que inició la pandemia. “Vemos que este reporte del BCRA viene en un ciclo ascendente desde hace más de un año, marcando la dificultad de los argentinos para hacer frente a sus pagos”, agregó el IAG en el documento.

Deuda impagable

Esta situación se suma a otros números conocidos anteriormente en el último mes. Por ejemplo, de acuerdo con un relevamiento elaborado por el IAG, en el país hay al menos, 15 millones de personas endeudadas con banco o entidades financieras. Este número representa el 32% de la población argentina.

“Un tercio de los argentinos les deben plata a los bancos, y la deuda promedio de las personas endeudadas es de $3,7 millones de pesos”, estimaron desde el Instituto. Según los especialistas, la mediana se sitúa en el intervalo de entre $750.000 y $1.000.000; es decir que la mitad de los deudores adeudan este monto.

Cada uno de los deudores necesitaría alrededor de tres salarios del sector privado registrado. Sin embargo, según los datos oficiales (Encuesta Permanente de Hogares del Indec) al segundo trimestre de este año, el ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó en el período los $537.024, mientras que la mediana fue de $392.000. Esto implica que la mitad de las personas tiene ingresos por debajo de ese número.

“Esta situación no resulta extraña, un cuarto de los argentinos declaró tener que endeudarse con entidades financieras o con amigos para llegar a fin de mes”, agregaron desde el IAG.

Morosidad en alza

Por otra parte, según los datos del BCRA de agosto (últimos disponibles), la morosidad en las familias subió por décimo mes consecutivo en agosto, escaló 0,9% respecto a julio, y alcanzó un 6,6% sobre el total de créditos. Esta cifra rompe el récord conseguido en el mes anterior y marca el máximo histórico desde que inició el registro en 2010.

La tendencia de los meses previos venía mostrando que los principales aumentos de morosidad se estaban viendo en los préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.

En el caso de las empresas, la irregularidad fue del 1,4%, lo cual implicó una suba mensual de 0,2%. En este caso se trató de la cifra más alta desde inicios de 2024.

A su vez, según los informes del Indec sobre el consumo masivo en supermercados y mayoristas, la tarjeta de crédito es el método de pago más usado desde hace más de un año en estos establecimientos. Al respecto, supera el 45% de las ventas totales (hubo meses que alcanzó el 48%), cuando el promedio histórico es del 36%.