El BCRA proyecta inflación anual cercana al 30% en 2025
El REM prevé 29,6% anual, pero analistas cuestionan la credibilidad del escenario oficial.
El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado con una estimación de inflación anual de 29,6% para 2025.
El informe anticipa registros mensuales en torno al 2% hacia fin de año y un sendero descendente en 2026. Sin embargo, economistas advierten que el optimismo oficial contrasta con la fragilidad política y fiscal del Gobierno nacional.
Con inflación sostenida, mercados volátiles y señales de recesión, las estimaciones del Banco Central se leen más como apuesta que como pronóstico.