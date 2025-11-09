El BCRA proyecta inflación anual cercana al 30% en 2025

El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado con una estimación de inflación anual de 29,6% para 2025.

El informe anticipa registros mensuales en torno al 2% hacia fin de año y un sendero descendente en 2026. Sin embargo, economistas advierten que el optimismo oficial contrasta con la fragilidad política y fiscal del Gobierno nacional.

Con inflación sostenida, mercados volátiles y señales de recesión, las estimaciones del Banco Central se leen más como apuesta que como pronóstico.