Milei despliega su estrategia federal para sumar respaldo al Presupuesto 2026

Luego de los recientes cambios en el gabinete, Javier Milei apura una estrategia política para garantizar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas laboral, tributaria y penal que pretende llevar al Congreso en diciembre. El objetivo no es abrir el diálogo, sino asegurar votos que permitan sostener el plan económico exigido por el Fondo Monetario Internacional.

La Casa Rosada articula encuentros con gobernadores y empresarios bajo un esquema de presión fiscal y política. Milei viajará el jueves a Corrientes para participar del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad, donde buscará gestos del Gobierno provincial y del sector privado.

En paralelo, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, busca mostrarse cerca de los mandatarios “dialoguistas” con una agenda de encuentros orientada a la cooperación. Sin embargo, las cifras revelan que, en lo que va del año, Nación giró apenas el 16,9% de los fondos de ATN comprometidos y mantiene congeladas transferencias clave para obra pública y asistencia social. Los gobernadores, a su vez, reclaman una redistribución más equitativa y autorización para endeudarse ante la falta de financiamiento

Ante este contexto, el FMI advierte que sin consensos políticos las reformas pueden fracasar. Esa presión externa condiciona al oficialismo y convierte cada reunión en un intercambio de apoyo por recursos.

De esta manera, la estrategia de Milei parece más una carrera por disciplinar a las provincias que un verdadero intento de construcción federal. La presión del Fondo y el ahogo financiero de los gobernadores revelan el costo político de una economía dictada desde Washington.