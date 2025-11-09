La inversión extranjera directa cayó 52% en la era Milei

De acuerdo a los últimos datos actualizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el segundo trimestre de este 2025 se registró un ingreso neto de inversión extranjera directa por 2.866 millones de dólares. Si bien esta cifra representa un aumento respecto al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado (mejoró 31% interanual), se ubica 52% por debajo del mismo trimestre del 2023.

La distribución de utilidades y dividendos fue de 1.204 millones de dólares, por lo que la reinversión de utilidades se ubicó en 1.684 millones. En cuanto aportes de capital, hubo ingresos netos por 977 millones de dólares, de los cuales el 71% correspondió a aportes en efectivo.

A nivel sectorial, el 36% de la renta de capital fue explicada por “Industria manufacturera” y el 18% por “Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central”. En tanto, “Explotación de minas y canteras” (704 millones de dólares) e “Industria manufacturera” (116 millones) fueron los sectores que recibieron la mayor cantidad de aportes en el trimestre.

El detalle de los números

Por otro lado, se registraron ingresos netos por transacciones de deuda con empresas vinculadas por 1.457 millones de dólares. Esto se explica por un endeudamiento comercial de 895 millones, principalmente debido al aumento de la deuda por exportaciones de bienes. Esta estuvo vinculada al sector de “Elaboración de productos alimenticios”, donde se encuentran las empresas dedicadas a la comercialización de oleaginosas y cereales. Este incremento fue parcialmente compensado por cancelaciones de deuda por importaciones de bienes y de servicios. A ello se suma el incremento de la deuda financiera por 562 millones de dólares, asociado principalmente al aumento de la deuda de utilidades y dividendos y de los préstamos financieros.

En fusiones y adquisiciones hubo salida neta por 1.252 millones de dólares, explicada principalmente por “Extracción de petróleo crudo y gas natural”.

Los sectores que captaron mayores flujos de inversión extranjera directa en el segundo trimestre de 2025 fueron: “Industria manufacturera”, con 2.121 millones de dólares, y “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”, con 547 millones. En los egresos de inversión extranjera directa se destacó “Explotación de minas y canteras” (-704 millones de dólares).

Asimismo, el principal origen del flujo en el segundo trimestre de este año fue España, con ingresos netos por 633 millones de dólares, seguido por Reino Unido con 587 millones. Luego se ubicaron Estados Unidos, con 569 millones, Francia, con 307 millones y México, con 259 millones. Entre las salidas netas se destacó Países Bajos (-833 millones de dólares).

En este camino, Estados Unidos se ubicó como el principal origen de la inversión extranjera directa en Argentina con un stock de 31.808 millones de dólares, que representó un 17% del total de tenencias. En segundo lugar, se encontró España, con una posición pasiva bruta de 26.825 millones de dólares (14% del total).