El endeudamiento familiar se dispara y expone el costo del ajuste

El Banco Central advirtió en su informe de octubre que la mora en los créditos familiares alcanzó su nivel más alto en dos décadas, confirmando el deterioro financiero de los hogares. La irregularidad en los préstamos al sector privado llegó al 3,7%, mientras que entre las familias escaló al 6,6%, superando los picos de 2009, 2019 y de la pandemia.

El estudio señala que en los últimos meses la mora se duplicó, reflejando el impacto del ajuste monetario, la caída del salario real y el agotamiento del consumo financiado. Los créditos personales y las tarjetas concentran los mayores niveles de atraso.

Con ese marco, las tasas elevadas, orientadas a frenar la inflación, terminaron estrangulando el crédito minorista. Con ingresos rezagados y costos financieros que duplican los salarios, los hogares recurren al endeudamiento para cubrir gastos básicos. El crédito dejó de ser un motor y se convirtió en un reflejo del ajuste estructural.

Según el Instituto Argentina Grande, uno de cada tres argentinos con ingresos está endeudado con entidades financieras. Son más de 11 millones de personas, con una deuda promedio de 3,7 millones de pesos. La mora récord expone a una clase media que sobrevive refinanciando su propio ajuste.