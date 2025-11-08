La OCDE alerta que el “Plan Motosierra” de Milei amenaza la industria

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a la Argentina en su informe Perspectivas económicas de Latinoamérica 2025 y lanzó una advertencia sobre el modelo de liberalización impulsado por Javier Milei. El documento reconoce avances en la estabilización macroeconómica, pero advierte que el “Plan Motosierra” puede debilitar la industria nacional y las capacidades productivas construidas durante décadas.

El reporte señala que la estrategia oficial busca minimizar la intervención estatal, eliminar subsidios, reducir barreras comerciales y avanzar en privatizaciones. También menciona la eliminación de derechos de exportación y la posibilidad de dolarización. Para la OCDE, este enfoque prioriza el ajuste fiscal y la desregulación por encima de la planificación productiva, lo que dificulta considerarlo un modelo de desarrollo sostenible.

Reformas y tensiones productivas

El organismo reconoce que desde diciembre de 2023 se implementaron reformas que redujeron la inflación y permitieron alcanzar superávits primarios, entre ellas la consolidación fiscal, el fin del financiamiento monetario y la Ley Bases, que amplió el período de prueba laboral y flexibilizó las reincorporaciones tras despidos.

Sin embargo, advierte que la retirada abrupta del Estado de los sectores estratégicos podría deteriorar capacidades industriales históricas. La desregulación, lejos de fortalecer la competitividad, puede debilitar la base sobre la que se apoyó la producción nacional.

Energía, inversión y riesgos

El informe destaca el avance energético con Vaca Muerta y nuevas obras gasíferas que generaron superávits comerciales en 2024, además de un régimen de incentivos a grandes inversiones con beneficios por tres décadas.

No obstante, la OCDE alerta que la apuesta por la estabilidad y la atracción de capitales no puede reemplazar una política productiva activa. Si se desatiende la industria, el país corre el riesgo de consolidar un modelo primarizado y dependiente, donde los logros fiscales se logren a costa del tejido productivo y del empleo industrial. El desafío, según el organismo, es evitar que el “Plan Motosierra” se convierta en un ajuste que comprometa el futuro industrial y social de la nación.