Fuerza Patria achicó la diferencia con LLA en Provincia

El escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 26 de octubre concluyó con la confirmación del triunfo de La Libertad Avanza (LLA). No obstante, Fuerza Patria logró recortar distancia de lo que fue el conteo provisorio.

En total, la diferencia fue de 29.354 votos, cuando en el escrutinio en esa misma jornada había arrojado una distancia de más de 46 mil votos. En este camino, el partido que lidera el presidente Javier Milei alcanzó 3.649.988 votos, mientras que el peronismo obtuvo 3.620.634 votos.

Con este resultado, la coalición libertaria se aseguró 17 de las bancas en disputa, mientras que el peronismo retuvo 16, y el Frente de Izquierda, quedó tercera con 443.254 votos, consiguió 2 escaños.

En el cuarto lugar quedó Propuesta Federal para el Cambio, que llevaba al abogado Fernando Burlando, con 246.246 votos, mientras que luego siguió Alianza Provincias Unidas, con 215.585. El Partido Nuevo Buenos Aires, que encabezó el periodista Santiago Cúneo sumó 117.149 sufragios, y El Frente Patriota Federal, que tuvo como postulante al empresario de la carne Alberto Samid acumuló 105.900. Posteriormente quedó la alianza peronista Unión Federal (79.215 votos) que llevó como candidato al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

La cantidad de sufragios que obtuvo Gray le habían servido a Frente Patria para ganar en toda la Provincia, pero como en esta ocasión fue por afuera le restó electores al oficialismo bonaerense.

Cabe destacar que la revisión técnica del escrutinio definitivo incluyó la incorporación de actas observadas, sufragios recurridos e impugnados, y los votos emitidos por electores privados de libertad y argentinos residentes en el exterior. De esta manera, el documento judicial certificó que se computaron la totalidad de las mesas habilitadas, y que no hubo alteraciones sustanciales en relación con los resultados provisorios difundidos la noche del 26 de octubre.

Con casi 1% menos de la cantidad de votos, el escrutinio provisorio había arrojado 41,41% para La Libertad Avanza, 40,91% para Fuerza Patria y 5,04% para Frente de Izquierda.