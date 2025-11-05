Milei recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada la ceremonia de recepción de cartas credenciales de nuevos representantes extranjeros. El acto tuvo como figura central al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien luego mantuvo una breve reunión privada con el mandatario y el canciller Pablo Quirno.

La jornada, de carácter protocolar, incluyó también la acreditación de los enviados de Austria, Bélgica, la Unión Europea, Gran Bretaña y Suiza. Con este paso, el Gobierno busca reforzar vínculos diplomáticos en un contexto de redefinición de su política exterior.