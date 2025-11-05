Inundaciones afectan al interior bonaerense y crece el reclamo por obras

Las intensas lluvias registradas en los últimos días volvieron a provocar inundaciones en amplias zonas del interior bonaerense, afectando tanto a la producción agropecuaria como al traslado cotidiano de miles de personas. Los municipios más golpeados son Bolívar, Bragado, Nueve de Julio y Carlos Casares, donde los reclamos de productores por la falta de obras y asistencia se repiten desde hace meses.

El sudoeste de Bolívar fue el área más castigada, con más de 120 milímetros acumulados desde el lunes. Allí se concentra buena parte de la superficie de soja, maíz y girasol, además de establecimientos ganaderos. “Estamos en plena siembra de soja y con esta cantidad de agua es imposible avanzar. Más del 50% de los lotes están afectados y los caminos rurales son intransitables”, advirtió Alejandro Tamborenea, secretario de la Sociedad Rural local.

Las autoridades municipales informaron que se desplegaron operativos junto a Bomberos, Policía y Defensa Civil para asistir a los damnificados. Sin embargo, la ayuda inmediata no alcanza para revertir un problema estructural, un relevamiento de entidades agropecuarias reveló que el 90% de los caminos rurales se encuentra en mal estado y el 40% resulta directamente intransitable.

Desde la provincia, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, estimó en un millón las hectáreas anegadas y cuestionó la inacción nacional: “El gran ausente es el Gobierno, que paralizó la obra del Río Salado y lleva dos años sin avanzar en el dragado”.