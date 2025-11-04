El Garrahan anunció un incremento salarial del 61% y busca cerrar el conflicto gremial

El Hospital Garrahan anunció un incremento del 61% en la asignación básica para su personal, que incluye empleados de planta, contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

El aumento —que se aplicará de manera retroactiva a octubre— se suma a los bonos mensuales que desde septiembre perciben los trabajadores: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el asistencial.

Desde la conducción del hospital calificaron la medida como “un aumento salarial histórico” y destacaron que el acuerdo fue posible gracias a una gestión “basada en la eficiencia y la transparencia”. Según informaron, los fondos para cubrir el incremento fueron obtenidos con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad económica de la institución.

El anuncio se da tras varios meses de conflicto con los gremios, que habían impulsado paros y movilizaciones en reclamo de una recomposición salarial. Con esta decisión, las autoridades buscan poner fin a la disputa y fortalecer el reconocimiento al personal médico, de enfermería, técnico y administrativo.

“La eficiencia administrativa fue clave para sostener la calidad de la atención y reconocer el compromiso de los equipos, incluso en contextos difíciles”, expresaron desde la dirección, que subrayó el rol de los trabajadores en garantizar la atención pediátrica durante todo el proceso.