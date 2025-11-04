Milei estrenó gabinete con caras conocidas y salidas anunciadas

El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión formal con su nuevo gabinete, en un intento por marcar el inicio de una nueva etapa. La foto oficial mostró a los principales ministros y secretarios, pero también dejó en evidencia ausencias y dudas sobre el futuro inmediato de varios cargos clave.

La reconfiguración se dio tras la salida de Gerardo Werthein, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller y Diego Santilli en Interior. Se trata de tres figuras recicladas del ecosistema político que refuerzan la continuidad más que la renovación. Con estos movimientos, el mandatario activó el segundo tramo de su gestión, en un contexto que exige definiciones rápidas y consensos legislativos.

Entre los presentes estuvieron Manuel Adorni (Jefatura de Gabinete), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). También participaron Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), Martín Menem (Cámara de Diputados), Santiago Bausili (Banco Central) y el asesor presidencial Santiago Caputo, aún sin cargo formal. El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, titular de la Secretaría de Desregulación y Transformación, que se encontraba en Madrid en una conferencia bancaria.

Un gabinete en tránsito

La imagen difundida por la Casa Rosada tiene fecha de vencimiento. Bullrich y Petri dejarán sus ministerios el 10 de diciembre para asumir bancas legislativas. Sus salidas abren interrogantes sobre quiénes ocuparán esas carteras, aunque las versiones más firmes apuntan a funcionarios ya integrados al esquema.

Cabe señalar que Seguridad y Defensa son áreas sensibles en un contexto de demandas sociales y tensiones políticas. La falta de definiciones oficiales alimenta la idea de que el actual gabinete es más una foto de coyuntura que un diseño estable.

Presupuesto y reformas

El temario giró en torno al Presupuesto 2026, clave para ordenar las cuentas públicas. El oficialismo buscará tratarlo después de diciembre, cuando la nueva composición de la Cámara le resulte más favorable.

También se mencionó la intención de avanzar con reformas estructurales. Sin consensos amplios ni mayorías aseguradas, los tiempos legislativos podrían ralentizarse y obligar a recalibrar expectativas.

Por otra parte, el Ejecutivo intenta mostrar cohesión interna frente a un escenario económico complejo, marcado por inflación persistente, presión cambiaria y compromisos internacionales.

La foto buscó transmitir fortaleza, pero reveló más incertidumbres que certezas. Con ministros en salida, un esquema en transición con nombres reciclados y reformas atadas a acuerdos frágiles, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener un rumbo claro. En ese contexto, la puesta en escena sirvió para ganar tiempo, aunque la estabilidad prometida sigue siendo una meta lejana.