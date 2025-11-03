La Costa refuerza los operativos de prevención de cara a la pretemporada 2026

El Municipio de La Costa anunció el refuerzo de los operativos de prevención en rutas nacionales que conducen al distrito balneario, en el marco de la pretemporada de verano 2025–2026. La medida responde al incremento del movimiento turístico, el inicio de los viajes de egresados y la realización de eventos particulares.

Desde el área de Tránsito municipal informaron que los operativos buscan fortalecer los controles de seguridad vial, con el objetivo de reducir siniestros en el corredor costero. Las acciones incluyen controles de alcoholemia, verificación de documentación en colectivos de línea, larga distancia y vehículos privados que trasladan contingentes turísticos.

Asimismo, se fiscalizarán los transportes utilizados por clubes sociales y deportivos para movilizar a sus jugadores. “En todos los casos, se busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y las habilitaciones correspondientes”, señalaron desde el Ejecutivo local.

Luciano Graña, responsable del área de Transporte, destacó que el operativo apunta a brindar tranquilidad a las familias en una etapa clave del año. “Ya estamos trabajando en darle tranquilidad a las familias de los chicos que egresan y se van de viaje, o que tienen excursiones turísticas, o una de las tantas diversas situaciones donde debemos controlar.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la seguridad vial y la prevención, en un contexto de alta circulación y demanda turística. El despliegue busca anticiparse a la temporada alta y garantizar condiciones seguras para vecinos y visitantes.