Milei viaja a Estados Unidos en plena restructuración el Gabinete

En medio de la reestructuración del Gabinete, el presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes globales que se celebrará en el Kaseya Center de Miami. El evento contará con la participación de Donald Trump y María Corina Machado, entre otros.

El viaje, el número 14 del mandatario a territorio estadounidense, se da en un contexto de tensión interna tras la renuncia de Guillermo Francos y la vacancia en el Ministerio del Interior.

Aunque Trump será orador en el foro, desde Casa Rosada descartan un nuevo encuentro entre ambos por cuestiones de agenda. En paralelo, persisten las negociaciones sobre el rol del asesor presidencial Santiago Caputo, cuya formalización en el equipo aún no fue confirmada.