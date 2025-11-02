Lousteau logró entrar al Congreso

El escrutinio definitivo confirmó que Martín Lousteau se quedó con la banca en Diputados número 13 que se disputaba por la Ciudad de Buenos Aires.

Esto es porque LLA no consiguió los votos necesarios para asegurar el ingreso de 8 diputados al Congreso.

“En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos. Y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, informó Lousteau en sus rede sociales.