La producción de acero cayó y enciende alertas en la industria

La producción de acero volvió a mostrar números en rojo y encendió luces de alerta en distintos sectores de la economía argentina. Según datos de la cámara del sector, en septiembre la producción de acero crudo alcanzó las 356.700 toneladas, lo que implicó una caída del 3,7% respecto de agosto y un retroceso del 3,8% en la comparación interanual. El dato refleja la desaceleración de la actividad industrial en un contexto de fragilidad macroeconómica.

Cabe mencionar que la construcción, uno de los principales demandantes de acero, no logra revertir la parálisis. Aunque los despachos de cemento crecieron 3,7% en septiembre, los insumos siderúrgicos para el sector no evidencian señales de recuperación. En el rubro automotor, la producción nacional mostró un alza del 5,8% frente a agosto, pero cayó 5% interanual.

En esa línea, los bienes de consumo durables como línea blanca, envases de hojalata y tambores, sufren el impacto de la retracción del crédito y la mayor competencia de productos importados. La demanda interna debilitada limita la capacidad de recuperación de las plantas locales.

En contraste, el agro aparece como un factor de alivio. El sector de maquinaria e implementos agrícolas proyecta buenas perspectivas gracias a la cosecha de trigo y a condiciones favorables para la siembra de soja y maíz. Las exportaciones mejoraron respecto de 2024, aunque persisten las preocupaciones por la importación de piezas y equipos, así como por las elevadas tasas de interés que encarecen el financiamiento.

De esta manera, un insumo clave para la construcción, la industria automotriz, la línea blanca y el agro, vuelve a actuar como de termómetro de la economía. La caída en la producción refleja tensiones estructurales y anticipa una recuperación lenta, con un horizonte aún condicionado por la inestabilidad macroeconómica.