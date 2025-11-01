Volvió a ser récord la deuda externa de las empresas

De acuerdo al último informe de deuda externa privada publicado por el Banco Central de República Argentina (BCRA), el endeudamiento de las empresas privadas volvió a aumentar en el segundo trimestre de 2025.

En concreto, totalizó 107.311 millones de dólares al 30 de junio pasado. La cifra supone un aumento de 2.690 millones de dólares respecto al trimestre previo, y un nuevo récord desde 2017 cuando inició el registro.

Lo más grave es que el número implica un importante componente de la deuda financiera de las empresas, es decir, la que toman para poder afrontar sus compromisos operativos regulares. En este sentido, la deuda por los préstamos financieros ascendió a 26.752 millones de dólares, aproximadamente un 24% de la deuda total.

Además, aumentó 892 millones de dólares en comparación al primer trimestre, fundamentalmente por un aumento de los títulos de deuda emitidos por las propias empresas, lo que contrastó con una baja de los préstamos adquiridos por las compañías.

A nivel sectorial, el 35% de la deuda externa financiera se concentraba en el sector “Extracción de petróleo crudo y gas natural”, con un stock de 15.787 millones de dólares y un aumento en el trimestre de 1.082 millones de dólares.

Asimismo, el sector más endeudado en el segundo trimestre fue la industria manufacturera, con una deuda total de 40.263 millones de dólares.