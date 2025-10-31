Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni



Tras varias semanas de rumores y desmentidas, Guillermo Francos confirmó este viernes su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El ahora ex funcionario se reunió por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y, al término del encuentro, oficializó su salida a través de las redes sociales.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, expresó Francos en su mensaje. Además, sostuvo: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Su lugar será ocupado por el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, quien asumirá la conducción de la Jefatura de Gabinete. En paralelo, Lisandro Catalán también dejará su cargo en el Ministerio del Interior, en el marco de los cambios que impulsa el Ejecutivo.