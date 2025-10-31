Bessent afirmó que volverá “muy pronto” a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a dirigirse al presidente Javier Milei a través de las redes sociales y lo felicitó por el triunfo en las elecciones legislativas. En su mensaje destacó que “su fortaleza y visión le dan esperanza a una nueva generación de argentinos” y subrayó que la política liberal del mandatario, alineada con el liderazgo de Donald Trump, abre el camino para otros países de la región.

En esa línea, Bessent celebró que jóvenes y sectores vulnerables hayan respaldado a La Libertad Avanza, al considerar que “es la última chance de romper con décadas de malos manejos”. El funcionario fue más allá y aseguró que la doctrina de Trump de “paz a través de la fortaleza económica” transformará Latinoamérica, al tiempo que anunció que espera visitar la Argentina “muy pronto”.

Por su parte, Milei respondió con gratitud, agradeció el reconocimiento y prometió trabajar “por los principios de la libertad”. El intercambio, lejos de un gesto protocolar, expone la creciente injerencia de Washington en la política local y la disposición del Gobierno a aceptar esa tutela sin reparos.