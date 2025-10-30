Macri intenta reinstalar al PRO y anticipa candidato propio en 2027

El exmandatario Mauricio Macri reapareció con un mensaje que combina respaldo al oficialismo y ambición personal. Aunque el PRO fue absorbido por La Libertad Avanza en las últimas elecciones, el expresidente aseguró que su fuerza política “está más viva que nunca” y anticipó que buscará presentar un candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027. Aunque reivindica la vigencia del PRO, la frase del líder del espacio amarillo deja al descubierto la falta de figuras competitivas y de autonomía frente al gobierno de Javier Milei.

Macri ratificó su alianza con el oficialismo, al que definió como portador de “las ideas correctas”, aunque también intentó marcar distancia. Señaló que a Milei le falta más músculo en la gestión y en el diálogo, como si el problema de gobernabilidad fuera una cuestión técnica y no política. El exmandatario respaldó las decisiones del Ejecutivo sin cuestionar los costos sociales de las mismas. Su apoyo legitima un modelo que el PRO ayudó a construir y que ahora Milei profundiza con velocidad y sin matices.

La escena revela una continuidad más que una ruptura. Macri no confronta, pero tampoco se subordina. Se posiciona como garante del rumbo económico y como eventual heredero del liderazgo libertario. Mientras Milei concentra poder y discurso, el expresidente apuesta a recuperar protagonismo sin romper el pacto. El resultado es una alianza que combina cálculo electoral y afinidad ideológica. En ese acuerdo, los derechos sociales no se negocian, se recortan. La política se reduce a gestión, la gestión se convierte en ajuste y el ajuste se presenta como modernización. Bajo esa lógica, Macri no solo respalda el modelo libertario, lo capitaliza convirtiéndolo en una plataforma para volver al poder.