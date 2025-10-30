Milei se reúne con gobernadores tras el triunfo electoral

Luego del triunfo del oficialismo en las elecciones de este domingo, Milei recibirá a al menos 15 gobernadores para comenzar a discutir los proyectos de reformas que impulsa la gestión libertaria y los reclamos pendientes de los mandatarios provinciales.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria estas nuevas propuestas, que incluye modificaciones en materia penal, tributaria, previsional y laboral.

En este camino, el encuentro con los gobernadores será el primer paso de un largo camino para que el Congreso apruebe estas reformas.

Los gobernadores, que hace rato vienen pidiendo ser atendidos por el Presidente, tienen pensado exponer un cúmulo de reclamos incumplidos por el Ejecutivo nacional. Es que su vínculo viene dañado y prueba de eso fueron los proyectos que firmaron los 24 mandatarios para distribuir los fondos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y lo recaudado por el impuesto a los Combustibles, acusando al Gobierno de apropiarse de recursos de las provincias.

Sin embargo, los gobernadores llegan con un poder de fuego disminuido luego de unas elecciones en las que obtuvieron resultados por debajo de lo esperado, en la misma medida que Milei confirmó su apoyo mayoritario a nivel nacional.

En tanto, Axel Kicillof no recibió una invitación formal para participar del encuentro de este jueves. Sin embargo, de acuerdo a Noticias Argentinas, fuentes cercanas al gobernador bonaerense aclararon que “si llega el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, Kicillof va a ir”.

Además del mandatario bonaerense, fueron excluidos de la reunión Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).