Quirno asumió como canciller

El canciller Pablo Quirno asumió formalmente sus nuevas funciones, luego de que Javier Milei le tomara juramento en Casa Rosada. El exmiembro del banco estadounidense JP Morgan viene de desempeñarse como secretario de Finanzas en el ministerio de Economía y ahora, en su nuevo rol, tendrá a cargo el manejo de la política exterior argentina.

Anteriormente, mediante el Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional había oficializado la designación de Quirno al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La asunción del exsecretario de Finanzas como canciller marcó la primera modificación formal en el equipo de gobierno tras el triunfo electoral. Llegó luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo en la semana previa a los comicios, en medio de diferencias internas en el Gobierno.

En tanto, la llegada de Quirno al Palacio San Martín se da en un contexto de intensas negociaciones con Estados Unidos, con la posibilidad de avanzar hacia un tratado de libre comercio. Además, se trata de un hombre con pasado en Wall Street y del riñon del ministro Luis “Toto” Caputo.

Desde la Oficina Presidencial destacaron que el nuevo canciller “pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía y fortalezcan los vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.