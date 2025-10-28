Bregman cuestionó el triunfo de LLA y advirtió sobre la injerencia de EE. UU.

La diputada nacional electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, analizó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) y la vinculó con “un chantaje feroz de Estados Unidos”. Durante una entrevista periodística, la diputada se mostró conforme con las cuatro bancas que su espacio retuvo en el Congreso, aunque sostuvo que podrían haber logrado un mejor resultado “si hubiera habido debate”.

Bregman remarcó que la izquierda “empieza a aparecer como una alternativa de lucha en la Ciudad” y cuestionó que ni Alejandro Fargosi (LLA) ni Itaí Hagman (Fuerza Patria) aceptaran discutir propuestas. “¿Cuál era el programa que tenían para frenar el saqueo de las cerealeras y la fuga de los bancos?”, planteó.

La legisladora señaló que los diputados del FIT tienen el compromiso de representar a sus votantes en un escenario adverso y advirtió sobre la presencia de JP Morgan en el país. “No alcanza con decir que hay que frenar a Milei, hay que enfrentar en la calle a quienes sostienen este modelo”, concluyó.