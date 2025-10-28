Revivió la interna peronista tras la derrota electoral

Tras la ajustada derrota del peronismo frente a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a emerger las primeras críticas internas en Fuerza Patria.

No pasó una hora de conocerse los resultados que Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, apuntó contra Axel Kicillof por su decisión de desdoblar la elección provincial de la nacional. “Cristina tenía razón”, posteó en su cuenta de X la dirigenta de La Cámpora este domingo por la noche.

A esta publicación, este lunes se sumaron los dichos de Teresa García, titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense y diputada nacional electa por Fuerza Patria. En este sentido, calificó como un “error estratégico” el desdoblamiento.

“Pensar que un factor local podía modificar la polarización nacional fue un error de lectura. En 2023 teníamos 15 provincias gobernadas por el peronismo y, tras los desdoblamientos, terminamos con solo cuatro. Es un dato, no un relato”, analizó.

No obstante, aclaró que el problema fue la falta de representatividad por parte del peronismo: “Hace falta una revisión profunda, sin caer en autocríticas vacías que terminen convirtiéndose en excusas”.

Ante esto, el intendente de Ensenada, Mario Secco, salió a responder a las críticas. Al respecto, aseguró que “es una barbaridad” decir que los intendentes “se borraron”.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio, quieren agarrar a los intendentes, y me duele tremendamente porque estamos haciendo un laburo extraordinario en la provincia”, añadió.

También pidió que los sectores que critican al movimiento Derecho al Futuro que lidera Kicillof deberían revisar cuál fue la estrategia que impulsaron ellos. “Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que a veces las estrategias que se llevan adelante no dan resultado”, lanzó Secco, en alusión al armado electoral que impulsó el PJ nacional.

Por otra parte, adelantó que discutirán los resultados en el escrutinio definitivo: “No nos hagamos tanto los rulos porque perdimos por medio punto, que todavía está para discutirse. Tenemos una mirada que esa diferencia es más chica y se puede cambiar”.