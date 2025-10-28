Milei, Trump y Bessent intercambiaron elogios

Tras la victoria de LLA, Donald Trump y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebraron el resultado en las urnas y ratificaron su apoyo político y económico al gobierno de Milei.

“Felicitaciones a Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, expresó Trump en X.

En paralelo, Bessent también felicitó al mandatario argentino y afirmó que “cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”. “Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, afirmó.

En respuesta, Milei destacó el respaldo de Estados Unidos: “Bajo el liderazgo de Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa”.