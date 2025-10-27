Elecciones 2025: LLA obtuvo la victoria en Córdoba, Santa Fé y Mendoza

Córdoba fue el corazón del fracaso de Provincias Unidas, el nuevo experimento de la “avenida del medio” para romper con la polarización entre el peronismo y el antiperonismo. El impulsor de este espacio fue el exgobernador Juan Schiaretti, que encabezaba la lista de candidatos en el distrito mediterráneo y donde su fuerza política gobierna de la mano de Martín Llaryora.

Sin embargo, con el 99,57% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza ganó con el 42,35% de los votos, y alcanzó las cinco de las nueve bancas de la Cámara baja en juego por Córdoba. Segundo quedó Provincias Unidas con el 28,32%, aunque aseguró que Schiaretti entre al Congreso junto a dos candidatos más de su lista.

Más lejos, la peronista Fernanda de la Sota, que jugó por fuera del sello peronista, obtuvo el 8,75% de los votos y consiguió un lugar en Diputados a partir del 10 de diciembre.

En cuarto lugar quedó Fuerza Patria, que llevaba como cabeza de lista a Pablo Carro, con el 5,08% de los votos.

Con esta composición de listas y composición de bancas, unas de las figuras fuertes de Córdoba que dejarán el Congreso el 10 de diciembre es Rodrigo de Loredo.

La Libertad Avanza ganó en Santa Fe y desplazó al oficialismo de Pullaro al tercer lugar

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este domingo una victoria de peso en Santa Fe y dejó al gobernador Maximiliano Pullaro en un lejano tercer lugar cuando buscaba revalidar su hegemonía en la política local. El peronismo quedó en segundo lugar, mientras que el oficialismo provincial retrocedió con fuerza.

Con Agustín Pellegrini como principal candidato, la fuerza presidencial alcanzó el 40,67% de los votos, seguida por Fuerza Patria con el 28,70% y Provincias Unidas, el sello de Pullaro, con el 18,32%. La provincia puso en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados y el reparto final dejó cuatro escaños para LLA, tres para Fuerza Patria y uno para Provincias Unidas.

El resultado significó un cambio drástico respecto de los comicios anteriores, cuando Juntos por el Cambio había liderado con el 40,3% frente al 32,2% del peronismo. La derrota en su propio territorio deja al gobernador Pullaro en una posición debilitada y confirma a Santa Fe como otro distrito clave donde el oficialismo nacional amplía su influencia.

La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de los departamentos de la provincia de Mendoza

La Libertad Avanza logró un triunfo histórico en Mendoza en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Con el 53,64% de los votos, la alianza oficialista se impuso en 16 de los 18 departamentos de la provincia y consiguió cuatro bancas para la Cámara de Diputados de la Nación. El segundo espacio, Fuerza Justicialista, apenas alcanzó un escaño, quedando muy relegado en la disputa.

El peronismo solo pudo imponerse en La Paz y Santa Rosa, dos comunas gobernadas por intendentes propios, Fernando Ubieta y Flor Destéfanis, quienes encabezaron candidaturas testimoniales en cuarto y quinto lugar. Incluso en San Rafael, bastión histórico del justicialismo, el principal candidato Emir Félix fue derrotado: la lista de LLA + Cambia Mendoza obtuvo el 49,96% frente al 40,03% del justicialismo.

El resultado consolida a Mendoza como un territorio clave para el oficialismo nacional y marca un retroceso significativo para el peronismo provincial, que perdió peso incluso en sus distritos más emblemáticos.