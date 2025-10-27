Los mercados reaccionan al resultado electoral y anticipan una rueda alcista

El resultado electoral que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones legislativas tuvo un inmediato impacto en los mercados internacionales.

En el premarket de Wall Street, los ADRs argentinos se dispararon hasta 15 por ciento, con las energéticas y el sector bancario a la cabeza. Papeles como YPF, Pampa Energía y Grupo Galicia encabezaban las subas en las operaciones “overnight” en Nueva York, anticipando una rueda alcista este lunes.

Los analistas interpretan el salto como una señal de que los inversores esperan mayor estabilidad institucional y margen para avanzar con reformas económicas.