Santilli ganó la Provincia con una histórica remontada

La Libertad Avanza dio la gran sorpresa de la jornada electoral: Diego Santilli se impuso en la provincia de Buenos Aires con el 41,5% de los votos, logrando una remontada histórica frente al peronismo.



El candidato liberal venció por menos de un punto al postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana, quien hasta último momento aparecía como favorito en todas las encuestas.

De esta manera, Santilli revirtió los 14 puntos de diferencia que el peronismo había obtenido en las elecciones del pasado 7 de septiembre, consolidando un triunfo que redefine el mapa político bonaerense.



La victoria cobra mayor relevancia considerando que el “Colorado” logró sortear los coletazos del escándalo narco que involucró a José Luis Espert, uno de los dirigentes más cercanos dentro del espacio libertario.



Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su avance en el principal distrito electoral del país y se proyecta como la principal fuerza política de la Argentina.