Votó Axel Kicillof en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó este domingo en la ciudad de La Plata en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras emitir su sufragio, cuestionó las demoras registradas con la implementación de la Boleta Única de Papel, aunque destacó que lo importante es “asegurar que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses”.

Kicillof también remarcó la relevancia de la jornada electoral y sostuvo: “Estamos votando por lo que va a pasar en Argentina, en la Argentina. Es una buena noticia que seguimos votando acá lo que pasa acá”.