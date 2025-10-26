Jorge Taiana votó en la provincia y destacó la fiscalización del proceso electoral

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones legislativas 2025. El dirigente peronista valoró la buena fiscalización del proceso y expresó su conformidad con el desarrollo de la jornada.

Taiana se mostró optimista respecto de la participación ciudadana: “Seguramente aumentará en relación al 7 de septiembre, esperamos una buena participación”.

Tras cumplir con su deber cívico, el candidato confirmó que pasará el resto del día en familia y luego se trasladará a La Plata, donde aguardará los resultados de la elección junto a su equipo político.