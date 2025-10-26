Milei ya prepara las reformas estructurales

En sus últimas presentaciones, Milei ratificó su decisión de profundizar en reformas estructurales luego de las elecciones de este domingo.

En su último discurso en un encuentro privado organizado en el Teatro Colón por el banco estadounidense JP Morgan, adelantó que enviará al Congreso un paquete de proyectos: “Tolerancia Cero” en materia penal, y profundización de las reformas económica, laboral y tributaria.

El plan “Tolerancia Cero” contempla la baja de la edad de imputabilidad, la implementación efectiva del sistema acusatorio federal y la agilización de los procesos penales.

En paralelo, el Gobierno prepara proyectos orientados a la flexibilización laboral, que incluye la renegociación de convenios colectivos, la simplificación de registros y la eliminación de indemnizaciones múltiples derivadas de litigios.

La reforma tributaria, por su parte, prevé la eliminación de 20 impuestos, la revisión del Impuesto a las Ganancias, y un esquema de blanqueo voluntario con incentivos.