El Gobierno aprobó un nuevo préstamo del BID por 500 millones de dólares

El Gobierno nacional aprobó un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que será destinado al fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). La medida fue oficializada a través del decreto 764/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

Según el texto oficial, los fondos buscan “contribuir a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la población afiliada al PAMI”. Sin embargo, el mecanismo financiero implica que el Tesoro reciba los dólares y los transfiera al Banco Central a cambio de pesos para ejecutar el programa. De esta manera, las divisas quedarán en poder de la autoridad monetaria y pasarán a engrosar las reservas de libre disponibilidad, en un contexto de fuerte presión cambiaria.

La operación se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de recurrir a organismos multilaterales para obtener financiamiento a tasas más bajas que las del mercado, al que Argentina continúa sin acceso por su elevado riesgo país. Desde el Gobierno destacan que el préstamo permitirá sostener programas sociales y, al mismo tiempo, reforzar la posición de reservas internacionales.

Con esta decisión, la administración libertaria suma un nuevo capítulo a su política de endeudamiento externo, mientras busca equilibrar las cuentas públicas y garantizar recursos para áreas sensibles.