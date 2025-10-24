60 despidos tras el cierre de una fábrica metalúrgica en Berisso

Acerías Berisso, una fábrica metalúrgica con 70 años de historia, cerró de manera sorpresiva y dejó a casi 60 familias en la calle. Además, sus dueños se niegan a pagar indemnizaciones. Ante esto, los trabajadores, nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (Asimra), tomaron las instalaciones.

Según contó a diario Hoy Pablo Acuña, directivo de UOM seccional La Plata, la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos y despidos discrecionales.

Uno de los directivos consultados por Berisso Ciudad explicó que la recesión económica que indujo Milei y los conflictos gremiales fueron determinantes en el cierre: “La situación es compleja, fui siete veces al Ministerio de Trabajo por paros sindicales, esos días no se pudo hacer nada. Nosotros no podemos garantizar el cobro si no hay producción”.

“Siempre que paramos fue porque no nos pagaban o por despidos sin causas”, respondió Acuña. A su vez, denunció errores administrativos y “mala gestión” para lo que es una acería, por parte de los actuales dueños que se hicieron socios mayoritarios de la firma hace menos de un año.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo bonaerense, como intermediario en las negociaciones, acercó una propuesta a la empresa que incluía renegociar la deuda con el Banco Provincia y pagar una asignación no remunerativa bajo el compromiso de no despedir, pero los dueños no aceptaron.