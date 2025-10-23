Piden que se investigue a Lilia Lemoine por presuntos vínculos con el narcotráfico

Viviana Aguirre pidió que se investigue a la diputada nacional Lilia Lemoine, integrante del bloque La Libertad Avanza, a raíz de declaraciones mediáticas que la vincularían con actividades ilícitas. En sus manifestaciones públicas, Aguirre recordó que el empresario Fred Machado, en una entrevista difundida a nivel nacional, nombró a Lemoine al mencionar supuestos encuentros privados con el economista y legislador José Luis Espert.

“¿Cómo puede ser que tengamos una diputada en actividad que encubra lo que es el narcotráfico y a sus compañeros de banca?”, expresó Aguirre, quien reclamó la intervención de la Justicia para esclarecer los hechos. Según sostuvo, los ciudadanos están “cansados de los maltratos psicológicos y físicos” derivados de la corrupción política, que afirmó se traduce en la falta de trabajo, salud, educación y seguridad.

La denunciante también mencionó una entrevista en la que Lemoine, al dialogar con el periodista Baby Etchecopar, aseguró que Espert “era bancado por narcos”, brindando detalles sobre esa supuesta vinculación. “Cuando alguien da lujos y detalles de un tema tan grave es porque es parte de eso”, afirmó Aguirre.

Finalmente, pidió que la diputada sea investigada penal y judicialmente, y que se apliquen las sanciones correspondientes “por el bien de todos los argentinos”. “No podemos seguir permitiendo que quienes nos representan usen el poder para su propio beneficio”, concluyó.