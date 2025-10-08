Fred Machado rompió el silencio y complicó a Milei

Federico “Fred” Machado, empresario condenado en una causa por narcotráfico en Estados Unidos pero con prisión domiciliaria en Argentina, brindó una entrevista donde detalló su vínculo con el ahora excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert. De esta manera, no solo complicó al actual diputado, sino que, de manera indirecta también a Javier Milei. En definitiva, el Presidente es quien define en última instancia la extradición de Machado al país de origen de la investigación judicial.

El empresario relató que en 2019 firmó el cuestionado contrato con Espert, pero confesó que fue por más de 200 mil dólares. Incluso habló de un arreglo de un millón de dólares. Además, agregó que la transferencia se realizó a principios de 2020.

“Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia. Según su testimonio, el excandidato presidencial lo contacto en noviembre de 2020 para retomar el acuerdo: “Me llamó y le dije que estaba con un problema (en septiembre se había iniciado la investigación judicial en su contra)”.

También contó que le brindó otros 150 mil dólares en concepto de comida y hoteles durante su campaña presidencial en 2019: “Ayudarlo surgió porque me dijo que me necesitaba. No me pidió un monto. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso. Y le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida. Habrán sido 100, 150 lucas”.

¿Un mensaje para Milei?

En la entrevista, Machado reveló no solo que le transfirió más de 200 mil dólares a Espert, sino que financió gran parte de su campaña presidencial en 2019. Lo conoció en marzo de ese año. Ese mismo mes le pagó un viaje a Miami y le organizó reuniones con empresarios argentinos radicados allí para juntar fondos, según publicó este martes el periodista Hernán Lacunza (quien destapó todo este escándalo).

En abril se dio la situación del video difundido el viernes pasado por Eduardo Feinmann que muestra a Espert tirado al borde de la piscina de la casa de Machado durante una madrugada. También en abril fue el famoso viaje a Viedma en el avión del empresario para presentar su libro. Cabe destacar que luego la Justicia comprobó otros 35 viajes del actual diputado en aeronaves del empresario.

¿Dónde encaja Milei? El actual Presidente formó parte de la campaña presidencial de Espert financiada por Machado.

En la primera parte del 2019, Milei se distanció de Espert, con quien había comenzado a vincularse políticamente desde el 2018. El acuerdo con Alberto Asseff, líder de un partido nacionalista que aportaba sello electoral, le resultó intolerable. Difundió un comunicado público y se fue estrepitosamente de la alianza.

Sin embargo, en junio de ese mismo año, hubo reencuentro durante la celebración del primer aniversario del Partido Libertario. Allí se mostraron entre risas y abrazos cordiales. Poco tiempo después, Unite por la Libertad y la Dignidad, ya sin el apoyo de Asseff, alcanzaría el 1,47% de los votos en las presidenciales.

En 2020, Milei, hasta entonces un outsider mediático, anunció en un vivo de Instagram junto a Espert que se metía de lleno en política. “Voy a ir a militar con vos”, le dijo a su colega. Esa transmisión fue a fines de septiembre. En octubre, Espert llamó a Machado, según reveló este martes el propio empresario.

Ese lazo continuó hasta 2021. Compartieron espacio, coordinaron estrategias y se repartieron distritos de cara a las elecciones legislativas de ese año: Milei en CABA, con el sello La Libertad Avanza; Espert en la provincia de Buenos Aires, con Avanza Libertad.

No obstante, Machado aportó un dato inquietante en la entrevista: “En 2021 llegó a Argentina y lo voy a ver a Espert”. Es decir, el ahora excandidato libertario volvió a reunir con el empresario cuando ya era un perseguido por la Justicia por narcotráfico. En abril finalmente fue detenido.

A pesar de estas coincidencias, Machado negó haber conocido a Milei, pero aseguró que le hubiera gustado por la pasión en común que tienen por los perros: “Cuando conozco a Espert se me ocurre conocerlo a Milei pero no estaba acá. Lo quería conocer porque me encantan los perros”.